За детей и студентов: Некоторые российские пенсионеры могут получить доплату, заявил эксперт

Российские пенсионеры имеют право получить доплату, если содержать иждивенцев. Об этом журналистам рассказал ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок. Согласно законодательству, к этой категории относят нетрудоспособных граждан на полном содержании: несовершеннолетних, студентов-«очников» в возрасте до 23 лет, родителей и супруг пенсионного возраста и родственников с инвалидностью и без собственного дохода.

«Доплата за нетрудоспособных членов семьи, находящихся на содержании, доступна для тех, кто получает пенсию по старости или инвалидности», — отметил собеседник РИА "Новости".

Размер доплаты составляет треть от фиксированной выплаты к страховой пенсии — 2711,63 рубля по состоянию на 2024 год. Её приписывают обеим супругам и за каждого иждивенца. Для получения эксперт рекомендует обратиться в Социальный фонд.