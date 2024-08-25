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25 августа, 05:17

За детей и студентов: Некоторые российские пенсионеры могут получить доплату, заявил эксперт

Эксперт Ляшок: Пенсионеры с иждивенцами имеют право получить доплату

Российские пенсионеры имеют право получить доплату, если содержать иждивенцев. Об этом журналистам рассказал ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок. Согласно законодательству, к этой категории относят нетрудоспособных граждан на полном содержании: несовершеннолетних, студентов-«очников» в возрасте до 23 лет, родителей и супруг пенсионного возраста и родственников с инвалидностью и без собственного дохода.

«Доплата за нетрудоспособных членов семьи, находящихся на содержании, доступна для тех, кто получает пенсию по старости или инвалидности», — отметил собеседник РИА "Новости".

Размер доплаты составляет треть от фиксированной выплаты к страховой пенсии — 2711,63 рубля по состоянию на 2024 год. Её приписывают обеим супругам и за каждого иждивенца. Для получения эксперт рекомендует обратиться в Социальный фонд.

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Напомним, некоторые россияне имеют право на досрочный выход на пенсию. По словам юриста, для этого необходимо быть «льготником».

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

Матвей Константинов
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