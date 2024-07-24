Юрист объяснила, кто из россиян может рассчитывать на досрочную пенсию

Сегодня россияне могут рассчитывать на страховую пенсию при достижении определённого возраста: для женщин это 60 лет, а для мужчин — 65. Однако существует возможность получить выплату и досрочно. Об этом сообщила юрист Виктория Громова в беседе с РИАМО.

По словам эксперта, важным условием для получения страховой пенсии является не только возраст, но и наличие необходимого стажа и пенсионных баллов, которые зарабатываются во время трудовой деятельности.

Есть также социальная пенсия — она предназначена для граждан, которые не имеют необходимого страхового стажа, и назначается по достижении 65 лет для женщин и 70 лет для мужчин. Её размер значительно ниже страховой пенсии.

Третий вид — пенсия по инвалидности, которая может быть назначена вне зависимости от возраста и стажа. Право на неё имеют лица, чья трудоспособность ограничена вследствие утраты здоровья.

"Кроме того, существует возможность получения досрочной пенсии. Для этого необходимо относиться к категории граждан, имеющих право на льготы", — подчеркнула Громова.