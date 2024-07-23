ГД вводит прибавку к пенсии для россиян от 80 лет и инвалидов I группы

Выплата будет предоставляться в беззаявительном порядке, а также её окончательный размер определится после увеличения на районный коэффициент. Кроме того, сумма будет индексироваться каждый год. При этом исключение сделано для инвалидов с детства I группы, у которых подобные выплаты уже начисляются в связи с уходом за ними родителей или опекунов.