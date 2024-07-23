ГД вводит прибавку к пенсии для россиян от 80 лет и инвалидов I группы
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Госдума одобрила закон о введении ежемесячной индексируемой прибавки к пенсии для пенсионеров старше 80 лет и инвалидов I группы. Её размер составит 1200 рублей.
Выплата будет предоставляться в беззаявительном порядке, а также её окончательный размер определится после увеличения на районный коэффициент. Кроме того, сумма будет индексироваться каждый год. При этом исключение сделано для инвалидов с детства I группы, у которых подобные выплаты уже начисляются в связи с уходом за ними родителей или опекунов.
Сейчас такие компенсационные выплаты в размере 1 200 рублей предоставляются только неработающим трудоспособным гражданам, которые ухаживают за инвалидом I группы или за пенсионером.
Ранее сообщалось, что с 1 августа скорректируют размер накопительной пенсии или срочной пенсионной выплаты. Перерасчёт производится на основании результатов инвестирования средств пенсионных накоплений гражданина.