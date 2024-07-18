Правительство удвоит выплаты медикам, переехавшим работать в новые регионы РФ

Разовые выплаты для медиков, отправившихся работать в новые регионы России, будут увеличены в два раза. Об этом на заседании кабмина заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Реализуем программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер", в рамках которых медицинским работникам предоставляются единовременные выплаты. По поручению главы государства увеличим их размер для тех, кто переедет трудиться в новые российские регионы: до двух миллионов рублей врачам и, соответственно, до миллиона рублей фельдшерам, медсёстрам и другим специалистам среднего медицинского звена", — распорядился глава правительства.

Мишустин добавил, что для этих задач в государственном бюджете запланировано выделение более миллиарда рублей, 350 миллионов из которых будут использованы в этом году. Также обе программы будут дополнены ещё одним механизмом, который позволит медицинскому работнику — пока его трудовой договор действует — сменить место работы и перейти в другую организацию из сферы здравоохранения в том же регионе. До этого претендовавшим на единовременные выплаты необходимо было отработать пять лет по договору.

Российское правительство ожидает, что принятые меры станут эффективным стимулом для того, чтобы российские медики не покидали маленькие населённые пункты, отметил премьер, подписавший соответствующее постановление. По его словам, решение также поспособствует тому, чтобы выпускники медуниверситетов и колледжей возвращались в родные населённые пункты и работали там выполняя очень важную задачу по обеспечению профессиональной медицинской помощью местных жителей.