Мишустин утвердил кураторов и руководителей федеральных и национальных проектов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин согласовал распределение обязанностей кураторов и руководителей ряда федеральных и национальных проектов. Об этом сообщает сайт Правительства России.

"Мишустин утвердил кураторов ряда действующих федеральных проектов, в рамках которых реализуются инициативы социально-экономического развития России, а также руководителей отдельных национальных проектов", — говорится в сообщении.

Уточняется, что решение принято для организации эффективной работы нового состава правительства по выполнению поручений президента и достижению национальных целей развития.

Федеральные проекты "Генеральная уборка", "Экономика замкнутого цикла", "Геология: возрождение легенды" возглавит вице-премьер Дмитрий Патрушев. Помимо того, он будет регулировать федеральный проект "Аграрная наука — шаг в будущее развитие АПК".

Первый вице-премьер Денис Мантуров займётся федеральными проектами "Электроавтомобиль и водородный автомобиль", "Взлёт — от стартапа до IPO" и "Цифровая экосистема "Одно окно" экспортёра". Руководить проектом "Придумано в России" назначен первый замминистра культуры Сергей Обрывалин.

Глава Минпромторга Антон Алиханов утверждён руководителем нацпроектов "Международная кооперация и экспорт" и "Беспилотные авиационные системы". Глава Минтранса Роман Старовойт займётся транспортной частью Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года и нацпроектом "Безопасные качественные дороги".