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Россияне за рубежом смогут подтвердить право на пенсию с помощью биометрии

26 августа, 10:54
Проживающим за рубежом россиянам упростили процедуру подтверждения права на пенсию. Обложка © freepik

Проживающим за рубежом россиянам упростили процедуру подтверждения права на пенсию. Обложка © freepik

Проживающие за границей россияне будут подтверждать право на получение пенсии при помощи биометрии, для этого создан специальный сервис на портале «Госуслуги». Об этом рассказали журналистам в аппарате вице-премьера — руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.

«Для проживающих за рубежом россиян упрощена процедура по подтверждению права на получение пенсии. В частности, подтвердить личность граждане могут дистанционно с использованием биометрии. Соответствующий сервис запущен на портале «Госуслуг», — говорится в заявлении.

Сейчас граждане РФ, находящиеся постоянно за рубежом, должны каждый год уведомлять Социальный фонд России (СФР) о своём статусе, чтобы получать пенсионные выплаты. Сделать это можно было либо в российском консульстве, либо отправив в фонд нотариально заверенные документы. Теперь для удобства россиян внесли изменения и внедрили систему подачи уведомлений онлайн, подчеркнул Григоренко. На «Госуслугах» появился отдельный раздел — Продление выплаты пенсии проживающим за пределами РФ. При этом прежние способы подтверждения права останутся действительными.

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Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин заявил, что с 2024 года для получения пенсии в России потребуется не менее 15 лет страхового стажа. Он разъяснил, что такой стаж отличается от трудового. Если работодатель не перечисляет страховые взносы за работника, например, в период временной нетрудоспособности или отпуска без сохранения зарплаты, этот период не засчитывается в страховой стаж.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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