Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 августа, 11:40

Заявления писать не нужно: Центробанк и Life.ru развеяли миф о выплате пенсий в цифровых рублях

Центробанк: Внедрение цифровых рублей будет не раньше второй половины 2025 года

Недавно в Сети появились сообщения, в которых утверждалось, что пенсии в России скоро станут выплачивать только в цифровых рублях и якобы, чтобы отказаться от такого новшества, необходимо написать заявление в Социальный фонд. В беседе с Life.ru Главное управление Банка России по Центральному федеральному округу (ЦФО) опровергло эту информацию. В ЦБ подчеркнули, что никакие отказы писать не нужно.

Говоря о самих цифровых рублях, в Центробанке отметили, что сейчас их ещё тестируют, причём доступ к валюте есть у очень узкого круга людей. По словам специалистов, в сентябре в пилотном проекте произойдут изменения, однако они не затронут пенсионеров.

"Пилот будет расширен, но это означает только, что увеличится число тех, кто сможет тестировать операции с реальными цифровыми рублями. Число участников хоть и вырастет, но будет по-прежнему ограниченным", — указали в ЦБ.

Пенсионеров предупредили о трёх главных схемах онлайн-аферистов в августе
Пенсионеров предупредили о трёх главных схемах онлайн-аферистов в августе

В Банке России предполагают, что цифровые рубли будут массово внедрять не раньше второй половины 2025 года. При этом граждане сами решат, пользоваться ими или нет.

"Если кто-то не захочет, просто не будет открывать себе счёт цифрового рубля. Те, кто получает пенсии, смогут, как и сейчас, выбрать способ получения: на почте наличными, на карту безналичными или на свой счёт цифрового рубля. Выбор останется за человеком", — заключил собеседник Life.ru.

С 1 сентября повысят пенсии: кто станет получать больше и на сколько
С 1 сентября повысят пенсии: кто станет получать больше и на сколько

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что область применения цифрового рубля в российской экономике должна быть расширена. По словам главы государства, в России уже было совершено свыше 30 тысяч операций с такой валютой.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Mikhail Mishunin

Ольга Годуненко
  • Новости
  • Центробанк
  • Новости экономики
  • Комментарии Лайфу
  • Пенсии
  • Только на Life
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров