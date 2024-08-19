Заявления писать не нужно: Центробанк и Life.ru развеяли миф о выплате пенсий в цифровых рублях

Недавно в Сети появились сообщения, в которых утверждалось, что пенсии в России скоро станут выплачивать только в цифровых рублях и якобы, чтобы отказаться от такого новшества, необходимо написать заявление в Социальный фонд. В беседе с Life.ru Главное управление Банка России по Центральному федеральному округу (ЦФО) опровергло эту информацию. В ЦБ подчеркнули, что никакие отказы писать не нужно.

Говоря о самих цифровых рублях, в Центробанке отметили, что сейчас их ещё тестируют, причём доступ к валюте есть у очень узкого круга людей. По словам специалистов, в сентябре в пилотном проекте произойдут изменения, однако они не затронут пенсионеров.

"Пилот будет расширен, но это означает только, что увеличится число тех, кто сможет тестировать операции с реальными цифровыми рублями. Число участников хоть и вырастет, но будет по-прежнему ограниченным", — указали в ЦБ.

В Банке России предполагают, что цифровые рубли будут массово внедрять не раньше второй половины 2025 года. При этом граждане сами решат, пользоваться ими или нет.

"Если кто-то не захочет, просто не будет открывать себе счёт цифрового рубля. Те, кто получает пенсии, смогут, как и сейчас, выбрать способ получения: на почте наличными, на карту безналичными или на свой счёт цифрового рубля. Выбор останется за человеком", — заключил собеседник Life.ru.