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5 сентября, 12:09

«Даже на еду не хватит»: Зарубина раскрыла размер своей «смехотворной» пенсии

Певица Ольга Зарубина пожаловалась, что её пенсия составляет 23 тысячи рублей

Ольга Зарубина. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / olgazarubina.off

Ольга Зарубина. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / olgazarubina.off

Известная российская певица Ольга Зарубина призналась, что недовольна размером своей пенсии. На эти деньги, по словам звезды, прожить невозможно. Однако артистку спасает возможность выступать и зарабатывать больше.

«У меня нищенская пенсия, смехотворная. На неё прожить нельзя. Но у меня есть возможность подработки и, слава богу, позволяет здоровье, поэтому мне повезло», — пожаловалась певица сайту MK.ru.

Зарубина подчеркнула, что получает 13 тысяч рублей. По её словам, если с этих денег отдать шесть тысяч за квартиру, то оставшихся «даже на еду не хватит». При этом звезда уточнила, что получает ещё и московскую надбавку, благодаря которой общая сумма превышает 23 тысячи рублей.

Артистка отметила, что её коллеги также получают надбавку за звание, которого у неё нет, потому что в своё время певица не занималась этим вопросом. При этом она заявила, что минимальный размер пенсии в нашей стране должен составлять 50 тысяч рублей.

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Ранее Ольга Зарубина нелестно отозвалась об Алле Пугачёвой. По её словам, Примадонна чуть не угробила карьеру певца Shaman.

Борис Эльфанд
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