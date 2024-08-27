Россиянам обрисовали, какими будут зарплаты и пенсии при МРОТ в 30 тысяч
Экономист Проданова: Повышение МРОТ до 30 тысяч резко повысит зарплаты в РФ
Жизнь россиян с увеличением МРОТ до 30 тысяч рублей изменилась бы в лучшую сторону. В этом случае вырастет уровень зарплат, пособий и пенсий. Кроме того, это сократит число бедных в стране и сгладит неравенство в различных соцгруппах, заявила доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Плеханова Наталья Проданова в беседе с aif.ru.
«Любое увеличение МРОТ в конечном счёте приведёт к росту заработной платы, пенсий, пособий, а следовательно, будет способствовать росту доходов населения», — пояснила Проданова.
Однако у такой инициативы есть и негативная сторона, которую также необходимо брать в расчёт. Эксперт считает, что повышение зарплаты в какой-то мере будет способствовать и росту инфляции.
«Чтобы не допустить роста затрат, работодатели будут вынуждены либо увольнять сотрудников, повышая уровень безработицы в стране, либо уходить в теневой сектор экономики», — объяснила экономист.
Сегодня уровень минимальной оплаты труда составляет 19 242 рубля. По мнению депутатов фракции ЛДПР, прожить на эти деньги сложно, поэтому россиянам приходится брать кредиты и занимать деньги у знакомых. Они предложили резко увеличить МРОТ на 10 758 рублей — почти до 30 тысяч рублей. Однако пока запланированное поэтапное повышение МРОТ, чтобы избежать ситуации, какая была в стране в 90-е. С января 2025 года «минималка» увеличится на 3198 рублей — до 22 440 рублей.