Россиянам обрисовали, какими будут зарплаты и пенсии при МРОТ в 30 тысяч

Жизнь россиян с увеличением МРОТ до 30 тысяч рублей изменилась бы в лучшую сторону. В этом случае вырастет уровень зарплат, пособий и пенсий. Кроме того, это сократит число бедных в стране и сгладит неравенство в различных соцгруппах, заявила доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Плеханова Наталья Проданова в беседе с aif.ru.

«Любое увеличение МРОТ в конечном счёте приведёт к росту заработной платы, пенсий, пособий, а следовательно, будет способствовать росту доходов населения», — пояснила Проданова.

Однако у такой инициативы есть и негативная сторона, которую также необходимо брать в расчёт. Эксперт считает, что повышение зарплаты в какой-то мере будет способствовать и росту инфляции.

«Чтобы не допустить роста затрат, работодатели будут вынуждены либо увольнять сотрудников, повышая уровень безработицы в стране, либо уходить в теневой сектор экономики», — объяснила экономист.