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27 августа, 08:30

В Госдуме оценили идею повысить МРОТ до 30 тысяч рублей

Бессараб поддержала поэтапное повышение МРОТ и напомнила о росте на 17% в 2025-м

Повышать минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России надо поэтапно. Например, в следующем году этот показатель увеличится почти на 17%. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT.

Парламентарий раскритиковала идею повышения МРОТ до 30 тысяч. Она подчеркнула, что такой шаг приведёт к резкому скачку инфляции и вернёт Россию в 90-е годы. Такую инсинуацию, по словам Бессараб, не поддерживает сам народ.

«Можно, конечно, начать печатать деньги, чтобы 50 тыс. рублей сделать (МРОТ. — прим. Life), как одни мои коллеги тоже предлагали. Но такой путь Россия уже прошла в 90-е годы, когда печатный станок достаточно длительное время включался просто по решениям законодательного органа. А потом было принято решение, что любые законы должны быть подкреплены именно ст. 83 Бюджетного кодекса», — объяснила Бессараб.

Она также напомнила, что к 2030 году президент России Владимир Путин поручил повысить МРОТ до 35 тысяч рублей. Сегодня минимальная оплата размера труда находится на уровне 19 242 рубля.

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Отметим, что повышение МРОТ до 22 440 рублей в России ожидается с 1 января 2025 года. Проект постановления уже разработал Минтруд РФ. Это напрямую затронет около 4,2 млн россиян, работающих по трудовому договору и получающих зарплату на уровне минимальной. Также эта мера может повлиять и на рост оплаты труда в стране, на отпускные, командировочные и пособия по временной нетрудоспособности и уходу за ребёнком.

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freepik/ededchechine

Алёна Зиновьева
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