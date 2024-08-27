В Госдуме оценили идею повысить МРОТ до 30 тысяч рублей
Бессараб поддержала поэтапное повышение МРОТ и напомнила о росте на 17% в 2025-м
Повышать минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России надо поэтапно. Например, в следующем году этот показатель увеличится почти на 17%. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT.
Парламентарий раскритиковала идею повышения МРОТ до 30 тысяч. Она подчеркнула, что такой шаг приведёт к резкому скачку инфляции и вернёт Россию в 90-е годы. Такую инсинуацию, по словам Бессараб, не поддерживает сам народ.
«Можно, конечно, начать печатать деньги, чтобы 50 тыс. рублей сделать (МРОТ. — прим. Life), как одни мои коллеги тоже предлагали. Но такой путь Россия уже прошла в 90-е годы, когда печатный станок достаточно длительное время включался просто по решениям законодательного органа. А потом было принято решение, что любые законы должны быть подкреплены именно ст. 83 Бюджетного кодекса», — объяснила Бессараб.
Она также напомнила, что к 2030 году президент России Владимир Путин поручил повысить МРОТ до 35 тысяч рублей. Сегодня минимальная оплата размера труда находится на уровне 19 242 рубля.
Отметим, что повышение МРОТ до 22 440 рублей в России ожидается с 1 января 2025 года. Проект постановления уже разработал Минтруд РФ. Это напрямую затронет около 4,2 млн россиян, работающих по трудовому договору и получающих зарплату на уровне минимальной. Также эта мера может повлиять и на рост оплаты труда в стране, на отпускные, командировочные и пособия по временной нетрудоспособности и уходу за ребёнком.