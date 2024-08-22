МРОТ, налоги, прожиточный минимум: Финансист «разжевала» главные изменения в расчёте зарплат в 2025 году

Россиян ждут масштабные изменения в системе расчёта зарплат, которые вступят в силу уже 1 января 2025 года. Например, минимальный размер оплаты труда из-за привязки к медианной зарплате увеличится на 3198 рублей, достигнув отметки 22440 рублей. Подробнее о нововведениях «Газете.ru» рассказала финансист Анастасия Моргунова.

«Медианную зарплату используют для оценки средней заработной платы в группе работников. Это уровень дохода, который делит работников на две равные группы: одна получает заработную плату ниже медианной, а другая — выше. Соотношение МРОТ и медианной зарплаты должно быть не менее 48%», — объяснила эксперт.