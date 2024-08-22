МРОТ, налоги, прожиточный минимум: Финансист «разжевала» главные изменения в расчёте зарплат в 2025 году
Финансист Моргунова: С 1 января 2025 года МРОТ привяжут к медианной зарплате
Россиян ждут масштабные изменения в системе расчёта зарплат, которые вступят в силу уже 1 января 2025 года. Например, минимальный размер оплаты труда из-за привязки к медианной зарплате увеличится на 3198 рублей, достигнув отметки 22440 рублей. Подробнее о нововведениях «Газете.ru» рассказала финансист Анастасия Моргунова.
«Медианную зарплату используют для оценки средней заработной платы в группе работников. Это уровень дохода, который делит работников на две равные группы: одна получает заработную плату ниже медианной, а другая — выше. Соотношение МРОТ и медианной зарплаты должно быть не менее 48%», — объяснила эксперт.
Ещё одно изменение связано с ростом федерального прожиточного минимума в среднем на 15%. Третье же масштабное нововведение затронуло систему налогообложения. С начала 2025 года в России начнёт действовать прогрессивная шкала НДФЛ, при которой сумма налога будет варьироваться от 13% до 22%. Для большинства граждан РФ с годовым доходом менее 2,4 миллиона процент окажется минимальным, а с ростом заработка показатель будет увеличиваться.
Напомним, что автором предложения по увеличению минимального размера оплаты труда является Минтруд. Нововведение затронет напрямую порядка 4,2 миллиона россиян. Инициатива направлена на достижение поставленной президентом Владимиром Путиным цели — доведения МРОТ до 35 тысяч рублей уже к 2030 году.
Life.ru