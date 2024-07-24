Минтруд предложил увеличить МРОТ в России

С 1 января 2025 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России может увеличиться до 22 440 рублей. Об этом стало известно из законопроекта Министерства труда.

"Чтобы сохранять опережающие темпы роста МРОТ, а именно такую задачу поставил президент, с 2025 года минимальный размер оплаты труда определён как 48% от медианной зарплаты. Исходя из этого, рассчитана величина МРОТ на будущий год — 22 440 рублей", — сказал глава Минтруда Антон Котляков.

Предполагается, что размер оплаты труда вырастет на 16,6% и коснётся 4,2 миллиона граждан России. В прошлом году МРОТ составлял 16 242 рубля, а в 2024-м его проиндексировали на 18,5%.