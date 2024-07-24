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24 июля, 09:32

Минтруд предложил увеличить МРОТ в России

Минтруд предложил увеличить МРОТ с января 2025 года до 22 440 рублей

С 1 января 2025 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России может увеличиться до 22 440 рублей. Об этом стало известно из законопроекта Министерства труда.

"Чтобы сохранять опережающие темпы роста МРОТ, а именно такую задачу поставил президент, с 2025 года минимальный размер оплаты труда определён как 48% от медианной зарплаты. Исходя из этого, рассчитана величина МРОТ на будущий год — 22 440 рублей", — сказал глава Минтруда Антон Котляков.

Предполагается, что размер оплаты труда вырастет на 16,6% и коснётся 4,2 миллиона граждан России. В прошлом году МРОТ составлял 16 242 рубля, а в 2024-м его проиндексировали на 18,5%.

Путин: К 2030 году МРОТ должен составлять не менее 35 тысяч рублей в месяц
Путин: К 2030 году МРОТ должен составлять не менее 35 тысяч рублей в месяц

Ранее в России предложили освободить от налога на доходы физлиц людей с минимальным размером оплаты труда. Также авторы инициативы призывают привязать МРОТ к минимальному потребительскому бюджету, который может обеспечить качественное, а не суженное воспроизводство рабочей силы.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Paul Biryukov

Николай Рюмин
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