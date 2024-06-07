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7 июня, 13:20

Путин: К 2030 году МРОТ должен составлять не менее 35 тысяч рублей в месяц

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 2025 года будет составлять 48% медианной зарплаты и превысит 22 тысячи рублей в месяц. Об этом заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Соотношение будет увеличиваться, чтобы к 2030 году МРОТ составлял не менее 35 тысяч рублей в месяц", — проанонсировал российский лидер, отметив, что такой целевой показатель будет характеризовать выполнение национальной цели "Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи".

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Напомним, что цель о повышении МРОТ до 35 тысяч Путин поставил в Послании Федеральному собранию в феврале. Позже глава государства подтвердил её на заседании XII съезда Федерации независимых профсоюзов России. За главными новостями с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) следите в специальном разделе Life.ru.

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Марина Калегина
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