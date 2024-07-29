Россиянам объяснили, кого затронет повышение МРОТ с 1 января

С 1 января 2025 года российских граждан ждёт повышение МРОТ на 16,6%. Ожидается, что со следующего года минимальный размер оплаты труда вырастет с 19 242 до 22 440 рублей. Проект постановления уже разработал Минтруд РФ. Кого коснутся изменения, сообщает РИАМО.

Повышение МРОТ напрямую затронет около 4,2 млн россиян, работающих по трудовому договору и получающих зарплату на уровне минимальной. Также эта мера может повлиять и на рост оплаты труда в стране, на отпускные, командировочные и пособия по временной нетрудоспособности и уходу за ребёнком.

"Пособие по уходу за ребёнком до 1,5 года для работающих женщин и других родственников не может быть меньше 40% МРОТ, что в текущем году составляет 7696,8 рубля в месяц. При этом существует минимальное фиксированное пособие, которое с 1 февраля 2024 года составляет 9227,24 рубля", — говорится в сообщении.

Эксперты напомнили, что больничное пособие зависит от среднего заработка и стажа. Однако эта выплата не может быть ниже МРОТ. Если стаж работника менее полугода, то больничный всегда рассчитывается по МРОТ.