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6 сентября, 14:29

В Госдуме объяснили, как россияне могут получать дополнительную пенсию

Депутат Бессараб призвала накапливать долгосрочные пенсионные сбережения

Для россиян очень важно в старости иметь финансовую подушку безопасности, уверена член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Поэтому она рекомендовала гражданам накапливать долгосрочные пенсионные сбережения.

В беседе с «Лентой.ру» парламентарий отметила, что государство стремится реанимировать систему пенсионных накоплений при помощи программы долгосрочных сбережений. По её словам, сегодня у граждан России есть новые возможности, например, несгораемая сумма для вышеназванных накоплений увеличена до двух миллионов 800 тысяч рублей.

«Президент поручил с трёхлетнего периода продлить софинансирование пенсионных долгосрочных сбережений на 10 лет — государство добавляет 36 тысяч рублей по вкладам россиян в зависимости от доходов. Есть такая возможность — ежегодно получать такую существенную прибавку к своим накоплениям», — рассказала депутат.

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Ранее в Совфеде назвали россиянам два обстоятельства, при которых понадобится перерасчёт пенсии. Кроме того, стало известно о повышении одного вида пенсий с 1 октября.

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Life.ru

Борис Эльфанд
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