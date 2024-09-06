В Совфеде назвали россиянам два обстоятельства, при которых понадобится перерасчёт пенсии

Для перерасчёта пенсии россияне могут обратиться в Социальный фонд. Делать это следует по двум обстоятельствам. О них гражданам рассказала член Совета Федерации Ольга Епифанова. Она уточнила, что первая причина может возникнуть, если в справке о назначенных выплатах отсутствуют какие-либо данные о трудовой деятельности.

Кроме того, по словам сенатора, перерасчёт пенсии россиянам понадобится при возникновении новых обстоятельств, влияющих на выплату. К ним можно отнести переезд в северный регион или появление на содержании нетрудоспособного родственника.

«Для перерасчёта нужно проверить данные, на основании которых были рассчитаны выплаты. Такая информация — стаж, заработанные индивидуальные пенсионные коэффициенты, периоды работы — есть в справке о назначенной пенсии», — рассказала «Газете.ru» парламентарий.

Сенатор уточнила, что справку россияне могут получить в личном кабинете на портале «Госуслуги» или в клиентских службах Социального фонда, а также в МФЦ. Она напомнила, что работающим пенсионерам производят автоматический перерасчёт страховой части пенсии ежегодно 1 августа, а со следующего года возобновится индексация по единым правилам с неработающими пенсионерами.