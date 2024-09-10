С 1 октября будет прибавка к пенсии: кому повысят выплаты и на сколько С 1 октября повысят пенсии. Прибавки будут сделаны как на федеральном, так и на региональном уровне. Кто станет получать больше и на сколько? 9 сентября, 21:17 С 1 октября вырастут пенсии. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

С 1 октября 2024 года сделают индексацию военных пенсий. Она составит 5,1%. Соответствующий закон уже подписал президент.

— Ранее размер военной пенсии составлял 89,32% от суммы денежного довольствия, а с 1 октября он достигнет 89,83%. На этот раз повышение пенсий военнослужащим будет больше, чем ожидалось. Планировалось, что они вырастут на 4,5%, но в июле Госдума приняла законопроект о повышении военных пенсий с учётом изменения прогноза социально-экономического развития России. В результате теперь пенсии вырастут на 5,1%, — пояснила юрист Елена Кузнецова.

Отметим, что пенсии военнослужащие получают после завершения службы или при получении инвалидности. Эту выплату начисляют и родственникам погибших военнослужащих в связи с потерей кормильца. Средний размер военной пенсии сейчас составляет 41 тысячу рублей.

Кроме того, с 1 октября повысят пенсии людям, которым исполнится 80 лет. Страховая пенсия по старости состоит из страховой части и фиксированной надбавки. Размер фиксированной выплаты ежегодно увеличивается и в 2024 году составляет 8134,88 рубля. При достижении пенсионером 80 лет фиксированная выплата увеличивается на 50 процентов.

— Перерасчёт размера фиксированной выплаты производится со дня достижения пенсионером 80 лет. Всё делается автоматически, никаких заявлений подавать не нужно. Также с 1 октября будет увеличена пенсия для граждан, которые прекратили осуществление трудовой деятельности в сентябре, — рассказала юрист Европейской юридической службы Екатерина Туслякова.

Стоит отметить, что повышение фиксированной выплаты ждёт и тех людей, кому будет установлена инвалидность первой группы. При этом прибавку устанавливают один раз. Если человек получил инвалидность первой группы и ему назначена страховая пенсия, то сразу устанавливается повышение. Когда пенсионер достигает возраста 80 лет, прибавки уже не будет. Повышение фиксированной выплаты устанавливается только по одному основанию.

— С 1 января 2025 года в России будет преобразован институт компенсационных выплат по уходу за инвалидами первой группы и людьми старше 80 лет. Социальный фонд установит им надбавки к пенсиям в размере 1200 рублей. При этом надбавка будет каждый год индексироваться вместе с пенсией, — сообщили в Социальном фонде России.

Также в конце августа в СФР рассказали, что российские пенсионеры за рубежом теперь получили возможность продлить выплату пенсии через сайт «Госуслуги». Соответствующий электронный сервис стал доступен на портале. Он позволяет без посещения Посольства России или Социального фонда подтвердить личность для получения пенсии. После этого продолжится выплата денег.

— На данный момент пенсии, назначенные фондом, выплачиваются независимо от страны и гражданства получателя. Исключением являются только социальные пенсии. Их платят исключительно на территории России, — пояснили в СФР.

Авторы Нина Важдаева