Поколение «нытиков»: Составлен топ самых «плачущих» профессий в России

Стало известно, представители каких профессий чаще других плачут на работе. На первых строчках оказались специалисты, чья трудовая деятельность связана с общением с людьми. Об этом свидетельствуют данные опроса Superjob.ru, которые публикует «Вечерняя Москва».

По словам руководителя исследовательского центра компании Натальи Головановой, среди тех, кому доводилось лить слёзы на рабочем месте, больше менеджеров по работе с клиентами, учителей и воспитателей, а также продавцов. И это неудивительно, поскольку работа с людьми связана с эмоциями.

«Для многих работа — это большая часть жизни. Даже если люди не в офисе и не на заводе, они о работе думают. Иными словами, мы вовлечены в трудовую деятельность ещё и эмоционально», — отметила аналитик.

Больше всего терпимы к слезам молодые сотрудники до 34 лет (37%). Они считают, что плакать на работе — это нормально, причём как женщинам, так и мужчинам. Ещё 35% считают это недопустимым, остальные — затрудняются с ответом.

«Поздравляю: мы вырастили поколение «нытиков». Получается, что многие из молодых людей не имеют представления о мужских и женских стандартах поведения. Вернее, они их смешивают. Плачущего мужчину они воспринимают не как слабака, а как человека «с развитым эмоциональным интеллектом», — считает кандидат социологических наук, преподаватель МГУ Виталий Караев.

Он объяснил, что 75% населения РФ живёт в больших городах, где граница между полами становится условной — и в одежде, и в поведении.