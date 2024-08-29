Деньги лучше слёз: Россияне признались, как часто плакали на рабочем месте

Слезу на рабочем месте могут пустить не только женщины, но и мужчины. Однако исследование показало, что такие сильные эмоциональные переживания испытывают 7% работяг.

Согласно данным опроса портала Superjob.ru, результаты которого приводит РИА «ФедералПресс», 42% их общего числа опрошенных считают недопустимым плакать на работе. Мужчин их них больше (46%), чем женщин (38%). В свою очередь 22% заявили, что эмоции могут взять верх как над женщинами, так и над мужчинами, и это нормально. Каждый десятый опрошенный уверен, что слёзы простительны исключительно прекрасному полу.

Число проявляющих эмоции людей снижается с возрастом и ростом дохода. Например, среди получающих более 100 тысяч рублей таких всего 19%. А вот никогда не плакали за рабочим процессом сразу 58%. А ещё 29% женщин заявили, что порой пускали слезу в офисе.

Чаще всего плакать на работе хочется из-за личных проблем (27%), а также из-за сложностей в трудовой деятельности (около 17%). Самыми эмоционально чувствительными оказались менеджеры по работе с клиентами, учителя, воспитатели и продавцы.