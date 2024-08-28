Названы профессии с зарплатами до 250 тысяч в Москве

Названы самые высокооплачиваемые профессии на рынке труда в Москве. На зарплату от 100 тысяч рублей могут рассчитывать специалисты из сфер образования, торговли, строительной отрасли, промышленности и IT. Об этом сообщил РИАМО руководитель службы занятости населения Москвы и центра «Профессии будущего» Андрей Тарасов.

«Сегодня рынок труда столицы активно развивается и предоставляет соискателям широкие возможности для трудоустройства. Каждый специалист может найти востребованную работу, которая будет не только хорошо оплачиваться, но и соответствовать его интересам», — заявил эксперт.

В частности, сотрудникам в сфере промышленности готовы платить от 120 тысяч рублей в месяц. На такую же оплату труда могут рассчитывать преподаватели технических дисциплин — математики, физики и информатики. Также востребованы на рынке труда учителя начальных классов. Уровень дохода менеджеров по продажам, логистов и менеджеров по закупкам может составлять 120-140 тысяч рублей в месяц.

«Ещё одним перспективным направлением является строительство. В числе популярных профессий — плотники, штукатуры, маляры и облицовщики. Даже при отсутствии опыта работы такие специалисты могут получать от 150 тысяч рублей», — рассказал руководитель службы занятости.

До 200 тысяч рублей могут получать сварщики, монтажники, токари, операторы станков с программным управлением и фрезеровщики. IT-специалисты могут и вовсе рассчитывать на сумму, превышающую 250 тысяч рублей.