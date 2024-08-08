Названы самые низкооплачиваемые профессии в России

Самые низкие заработные платы в РФ у дворников, уборщиков, воспитателей, нянь и учителей. Они получают всего от 32 до 41 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют данные бюро по трудоустройству Headhunter.

"Самый скромный доход сегодня предлагают дворникам (32,6 тысячи рублей) — в 2,3 раза ниже среднего по стране, уборщикам (37,3 тысячи рублей) — в два раза ниже среднего по стране, воспитателям и няням (40,5 тысячи рублей), учителям (41,9 тысячи рублей) и мерчандайзерам (43,9 тысячи рублей)", — приводит сообщение сервиса РИА "Новости".

Помимо вышеперечисленных профессий, в список самых малооплачиваемых также попали артисты — 45,6 тысячи рублей, психологи — 45,6 т.р., охранник — 47,3 т.р., кассир-операционист — 48,4 т.р. и прочие. При этом медианная зарплата в стране составляет от 70 до 75 тысяч рублей.

В Headhunter обратили внимание на то, что большая часть профессий, попавших в топ-25 по низкой зарплате, не требует образования или специальных навыков и квалификации. А на некоторые из низкой оплачиваемых специальностей просто нет повышенного спроса в настоящий момент.