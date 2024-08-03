Составлен рейтинг самых доходных профессий в РФ, и это не финансисты Headhunter: В России самые высокие зарплаты у IT-специалистов и сварщиков 3 августа, 08:16 В РФ теряют популярность профессии финансистов и маркетологов. Обложка © freepik

В России в тройке лидеров по уровню зарплат по-прежнему находятся специалисты из IT-сферы, однако теперь у них появились серьёзные конкуренты. Так, наблюдается стремительный рост доходов у рабочих с заводов. Такие данные приводит РИА "Новости" со ссылкой на исследование сервиса Headhunter.

"Самые высокие зарплаты в стране сегодня предлагают дата-сайентистам – 240 тысяч рублей — в 3,2 раза больше, чем в среднем по стране. На втором месте – руководитель группы разработки (236,6 тысячи рублей), на третьем — DevOps-инженер (234,1 тысячи рублей)", — говорится в материале.

На пятки лидерам наступают такие специальности, как сварщики. Им предлагаются оклады от 215,7 тысяч рублей. На пятом месте — коммерческий директор (200 тысяч рублей), эта профессия всё больше уступает по доходам, сползая в рейтинге. Сейчас на пике востребованности, по данным исследования, находятся инженеры, прорабы, машинисты, геодезисты. На зарплату от 100 до 150 тысяч рублей в месяц сегодня могут рассчитывать также агенты по недвижимости, системные аналитики, маркетологи, брокеры.

Ранее Life.ru писал, что планирование следующего отпуска является эффективным способом для возвращения к рабочим обязанностям после отдыха. Психотерапевты советуют думать о новом отпуске сразу после предыдущего. Это может стать отличной мотивацией для поддержания интереса к текущей работе и сохранения качества жизни.

Авторы Татьяна Миссуми