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29 июля, 09:16

Названы профессии с самыми частыми переработками

Опрос: Медики и водители чаще всего работают сверхурочно

Стало известно, специалисты каких сфер деятельности чаще всего жалуются на переработки. Опрос провели аналитики Superjob среди трёх тысяч респондентов. Результаты исследования оказались в распоряжении RT.

Так, 58% опрошенных заявили, что им приходится работать сверхурочно. Судя по отзывам, из-за переработок они тратят на работу на треть больше времени, чем положено на одну ставку.

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"Мужчины работают за пределами норм рабочего времени чаще, чем женщины. Молодёжь соглашается на сверхурочные чаще тех, кто старше", — подчёркивается в исследовании.

Чаще всего о переработках заявляют курьеры, медицинские сёстры, водители, врачи и учителя. Реже на сверхурочную работу жаловались операторы колл-центров и менеджеры по продажам.

Ранее россиянам объяснили, как грамотно отказать начальству на просьбу поработать подольше. Необходимо уметь чётко расставлять границы. Если вы чувствуете, что перегружены работой, то следует в деловом тоне поговорить с руководством, объяснить, сколько времени уходит на выполнение тех или иных задач.

Обложка ©

Freepik

Алёна Зиновьева
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