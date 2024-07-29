Названы профессии с самыми частыми переработками

Стало известно, специалисты каких сфер деятельности чаще всего жалуются на переработки. Опрос провели аналитики Superjob среди трёх тысяч респондентов. Результаты исследования оказались в распоряжении RT.

Так, 58% опрошенных заявили, что им приходится работать сверхурочно. Судя по отзывам, из-за переработок они тратят на работу на треть больше времени, чем положено на одну ставку.

"Мужчины работают за пределами норм рабочего времени чаще, чем женщины. Молодёжь соглашается на сверхурочные чаще тех, кто старше", — подчёркивается в исследовании.

Чаще всего о переработках заявляют курьеры, медицинские сёстры, водители, врачи и учителя. Реже на сверхурочную работу жаловались операторы колл-центров и менеджеры по продажам.