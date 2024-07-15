Россиянам подсказали, как красиво отказать начальнику в переработках

Каждый работник имеет право на защиту своего рабочего времени и дополнительную оплату сверхурочного труда. HR-эксперт Юлия Санина в интервью для "Газеты.ru" поделилась советами о том, как тактично отказать начальнику в переработках.

Она подчеркнула, что сверхурочные работы должны оплачиваться только при наличии соответствующего приказа от работодателя. В противном случае они не подпадают под законодательство о труде Российской Федерации.

Эксперт отметила, что рабочее время сотрудника — это его профессиональные ресурсы, за которые он получает оплату. Она подчеркнула, что, хотя некоторые могут быть готовы работать дополнительно за социальные бонусы или признание, важно чётко определять границы. Санина рекомендует работникам аргументировать свои позиции перед руководством, предоставляя конкретные примеры затрат времени на выполнение задач.

Если сотрудник чувствует, что его перегружают работой, специалист советует анализировать свои обязанности и адекватность сроков их выполнения. Она призывает к конструктивному диалогу с руководством, основанному на фактах и деловом тоне, чтобы избежать конфликтов и повысить эффективность сотрудничества.

Важным аспектом является также личное развитие и поддержание баланса между работой и личной жизнью. HR-эксперт советует строить визуализацию "колеса баланса", чтобы оценить текущие приоритеты и находить время на отдых, хобби и личные увлечения.