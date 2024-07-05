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5 июля, 03:00

Каждый третий россиянин участвует в офисных войнах из-за кондиционера

Опрос: Каждый третий россиянин ругается с коллегами из-за кондиционера

Лишь 29% россиян довольны температурой в офисе, которая поддерживается кондиционером. Ещё 43% работников жалуются на постоянные споры коллег из-за микроклимата, а оставшаяся треть вообще вынуждена работать без сплит-системы.

По данным опроса сервиса "Работа.ру", с результатами которого ознакомился Life.ru, 13% россиян регулярно ругаются из-за недостаточного охлаждения помещения. Ещё 15%, напротив, боятся простудиться и просят убавить мощность. Столько же респондентов предпочитают не влезать в споры. В 68 случаев из 100 сотрудники идут на уступки и корректируют температуру в соответствии с желаниями большинства. Иногда (23%) сплит-системе находят альтернативу в лице открытых окон или вентиляторов. 14% же конфликтов на почве микроклимата заканчиваются бездействием.

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Споры между коллегами возникают не только из-за кондиционеров, ответили респонденты. 5% опрошенных признались, что отстаивают перед кем-то свою позицию по другим вопросам ежедневно. Ещё 4% россиян ругаются раз в неделю, а 11% — раз в месяц. Большинство же работников (38%) предпочитают избегать конфликтных ситуаций.

Ранее Life.ru предупреждал, что неправильное использование кондиционера чревато проблемами со здоровьем. Долговременное нахождение под струёй холодного воздуха может привести к болям в спине, а резкий перепад температур грозит спазмом сосудов и затруднением циркуляции крови.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Lazy_Bear

Илья Пушкарев
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