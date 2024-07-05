Каждый третий россиянин участвует в офисных войнах из-за кондиционера

Лишь 29% россиян довольны температурой в офисе, которая поддерживается кондиционером. Ещё 43% работников жалуются на постоянные споры коллег из-за микроклимата, а оставшаяся треть вообще вынуждена работать без сплит-системы.

По данным опроса сервиса "Работа.ру", с результатами которого ознакомился Life.ru, 13% россиян регулярно ругаются из-за недостаточного охлаждения помещения. Ещё 15%, напротив, боятся простудиться и просят убавить мощность. Столько же респондентов предпочитают не влезать в споры. В 68 случаев из 100 сотрудники идут на уступки и корректируют температуру в соответствии с желаниями большинства. Иногда (23%) сплит-системе находят альтернативу в лице открытых окон или вентиляторов. 14% же конфликтов на почве микроклимата заканчиваются бездействием.