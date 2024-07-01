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1 июля, 20:26

Охладиться без последствий: Названы главные правила использования кондиционера в жару

В жару температура на кондиционере должны быть ниже уличной на семь градусов

В жару температура на кондиционере должны быть ниже уличной на семь градусов. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / LightField Studios

В жару температура на кондиционере должны быть ниже уличной на семь градусов. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / LightField Studios

Второй летний месяц обрушился на жителей многих российских регионов изнуряющей жарой. В попытках убежать от удушливого зноя многие включают кондиционеры, однако неправильно регулируют настройки, после чего простужаются. О том, как правильно охлаждаться, когда столбик термометра переваливает за +30 градусов, пишет интернет-издание Regions.

Важно не перестараться с настройкой оптимальной температуры. Зачастую причиной простуды оказывается сильный перепад температур, когда человек заходит вспотевший под палящим солнцем в холодную квартиру. Резкий контраст приводит к спазму сосудов и затрудняет циркуляцию крови. Именно поэтому разница температур в помещении и на улице не должна быть больше семи градусов. Выставлять сильно низкую температуру лучше в том случае, если в квартире никого нет.

Кроме того, большую роль играет и направление потоков воздуха. При неправильной настройке человек рискует собственноручно создать в помещении сквозняк, который и приведёт к насморку и боли в горле. Во избежание подобной ситуации лучше направить потоки к потолку или вдоль него. Тогда кондиционер можно оставлять включенным даже на ночь.

И наконец, важно постоянно следить за исправностью работы кондиционера, регулярно очищать фильтры от пыли и пыльцы. В противном случае, риск подхватить аллергию или насморк кратно возрастает.

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Ранее Life.ru рассказал, как долго в Москве продлится изнуряющая жара. Синоптики прогнозируют высокие температуры до 5 июля. Также удалось выяснить, когда отёки в знойную погоду сигнализируют об опухоли и тромбозе.

Мария Любицкая
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