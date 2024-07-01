Охладиться без последствий: Названы главные правила использования кондиционера в жару

Второй летний месяц обрушился на жителей многих российских регионов изнуряющей жарой. В попытках убежать от удушливого зноя многие включают кондиционеры, однако неправильно регулируют настройки, после чего простужаются. О том, как правильно охлаждаться, когда столбик термометра переваливает за +30 градусов, пишет интернет-издание Regions.

Важно не перестараться с настройкой оптимальной температуры. Зачастую причиной простуды оказывается сильный перепад температур, когда человек заходит вспотевший под палящим солнцем в холодную квартиру. Резкий контраст приводит к спазму сосудов и затрудняет циркуляцию крови. Именно поэтому разница температур в помещении и на улице не должна быть больше семи градусов. Выставлять сильно низкую температуру лучше в том случае, если в квартире никого нет.

Кроме того, большую роль играет и направление потоков воздуха. При неправильной настройке человек рискует собственноручно создать в помещении сквозняк, который и приведёт к насморку и боли в горле. Во избежание подобной ситуации лучше направить потоки к потолку или вдоль него. Тогда кондиционер можно оставлять включенным даже на ночь.