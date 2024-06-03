Подросткам рассказали, где можно найти работу на каникулах
URA.ru: Подростки могут найти работу в школьной среде или в службе занятости
С наступлением летних каникул многие подростки задумываются о подработке с целью получить свои собственные деньги. Несовершеннолетние могут найти подходящую вакансию разными способами, пишет URA.ru.
- Городские программы занятости для молодёжи (благоустройство улиц, помощь в организации городских мероприятий, работа в библиотеках).
- Работа в школьной среде (в пришкольных лагерях и школьных библиотеках).
- Служба занятости (уборка территории, помощь с документами).
- Прямое обращение к работодателям (раздача листовок, выкладка товаров, помощь в ремонте, выгул собак).
Подростки могут поискать вакансии и через специализированные сайты, при этом стоит отметить статус несовершеннолетнего соискателя. Также можно применить фильтры поиска "без опыта", "стажировка" или "неполная занятость".
Важно помнить, что детям от 14 до 18 лет запрещено работать на химических предприятиях и поднимать тяжести. Кроме того, они не могут трудиться сверхурочно и в праздники, вахтами и в религиозной сфере. Подросткам до 16 лет разрешено работать по 24 часа в неделю в каникулы и по 12 часов в неделю в учебное время, а от 16 до 18 лет — по 35 и 17,5 часа соответственно. Все работающие несовершеннолетние имеют право на отпуск длиною 31 день, из которого их нельзя вызывать и выплачивать отпускные дни деньгами.
Не все подростки собираются на каникулах работать. Многие планируют отдохнуть в летних лагерях. Ранее родителям рассказали, каких детей можно отправлять туда без опаски, а каких — с осторожностью.
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