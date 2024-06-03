Подросткам рассказали, где можно найти работу на каникулах

Важно помнить, что детям от 14 до 18 лет запрещено работать на химических предприятиях и поднимать тяжести. Кроме того, они не могут трудиться сверхурочно и в праздники, вахтами и в религиозной сфере. Подросткам до 16 лет разрешено работать по 24 часа в неделю в каникулы и по 12 часов в неделю в учебное время, а от 16 до 18 лет — по 35 и 17,5 часа соответственно. Все работающие несовершеннолетние имеют право на отпуск длиною 31 день, из которого их нельзя вызывать и выплачивать отпускные дни деньгами.