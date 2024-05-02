Психолог рассказала, как родителям вести себя с подростком, который пошёл работать
Гришина: Не вмешивайтесь, если у подростка возникли проблемы в общении на работе
Подросток. Обложка © Freepik
Устройство на работу — это один из важнейших этапов взросления подростка. Как родителям выстроить отношения и помочь ребёнку в этот период, рассказала изданию "Газета.ru" подростковый и семейный психолог Ирина Гришина.
Первым делом специалист рекомендует уделить внимание графику и распределению задач подростка, так как, обзаведясь новыми увлечениями или работой, он может забыть про свои обыденные обязанности. Если родители стали замечать, что ребёнок выглядит нервным и уставшим, стоит поговорить с ним и помочь найти причину переутомления.
Также психолог отметила, что нельзя забывать про правовую сторону рабочего вопроса. Нужно заранее изучить, сколько часов может работать подросток, есть ли какие-то ограничения и все ли правила соблюдает работодатель. В случае нарушения каких-то аспектов, ребёнку нужно обращаться именно к родителю, который обязательно поможет разобраться.
"Но если речь идёт о сложностях ребёнка в общении на рабочем месте, то в этом случае родителю, наоборот, не стоит вмешиваться. Подросток проходит новый для себя этап социализации, в котором, в отличие от общения с друзьями или преподавателями в школе, в приоритете находятся уже другие роли и законы взаимоотношений", — подчеркнула Гришина.
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