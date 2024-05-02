Опрос показал, где чаще всего подрабатывают подростки

Многие подростки устраиваются на подработки, так как это развивает в них самостоятельность. Как следует из результатов опроса, оказавшегося в распоряжении "Газеты.ru", так считают 52% респондентов.

Согласно данным опроса, 44% опрошенных считают, что подработка позволяет развить чувство ответственности, а для 42% респондентов это важный опыт. На возможность накоплений указал 41%, а вот 13% убеждены, что подростки не должны подрабатывать.

В свою очередь, 24% опрошенных признались, что их дети планируют подрабатывать в летние каникулы. Не знают о планах подростков 25% человек, а у 16% дети не собираются трудоустраиваться.

Чаще всего — в 21% случаев — подростки выбирают подрабатывать курьерами. Работниками склада нанимаются 16%, продавцами-консультантами и помощниками на мероприятиях по 13%, официантами 9%, репетиторами 8%, промоутерами 7%, копирайтерами и бариста по 4%, выгульщиками собак 3%, аниматорами 2%, нянями 1%. Автомеханиками, парикмахерами, библиотекарями, помощниками по хозяйству и прочими сотрудниками стали 34%.