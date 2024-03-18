Стало известно, сколько россиян подвержены инсульту из-за переработки

По данным ВОЗ, при 55 рабочих часах или более в неделю вероятность инсульта повышается примерно на 35%. Выяснилось, что такому риску подвержен каждый третий россиянин, передаёт газета "Известия".

Опрос показал, что 64% населения России перерабатывает. 30% признались, что работают 55 часов в неделю и больше, 18% — 45–55 часов, ещё 16% — более 40 часов. Только треть опрошенных рассказали, что труду уделяют не более положенных 40 часов в неделю.

Вероятность инсульта увеличивается не только из-за переработки, но и из-за неправильного питания, а также низкой активности. 11% россиян рассказали, что вынуждены питаться фастфудом, у 22% нет времени на обед, а ещё 12% забывают о завтраке. 34% респондентов отметили, что на работе в основном сидят, а 43% имеют смешанный тип работы, однако всё равно жалуются на нехватку активности.