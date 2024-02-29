Подсчитана доля россиян, которая никогда не задерживается на работе
Опрос: Регулярно задерживаются на работе 72% россиян
Большинство россиян (72%) регулярно задерживаются на работе, а 28% всегда уходят вовремя даже в случае появления срочных задач. Об этом свидетельствуют результаты опроса, которые публикует RT.
Согласно данным исследования, на рабочем месте допоздна задерживаются один-два раза в квартал 20% опрошенных, 18% — до двух раз в месяц, а 16% — пару раз за неделю. Ещё 18% участников опроса задерживаются почти каждый день, а 28% респондентов всегда уходят с работы вовремя, говорится в результатах опроса "Работы.ру". 43% респондентов заявили, что задержки связаны с появлением важных задач в последние минуты рабочего дня.
"Столько же опрошенных (43%) утверждают, что им сложно закончить работу вовремя ввиду закрытия квартала или года, а 36% участников исследования не успевают выполнить все задачи в течение дня", — отметили аналитики.
Ещё 10% россиян заявили, что им проще даётся работа, когда коллеги уходят домой, ещё 10% доделывают работу за коллегами, а 6% респондентов не могут уйти вовремя домой, пока руководитель присутствует в офисе. В опросе принимали участие более 3,6 тысячи человек.
Ранее эксперт рассказал о трёх способах продлить отпуск. Он отметил, что если один ваш рабочий день стоит довольно дорого, то вы должны задуматься над целесообразностью таких действий, поскольку вы рискуете полностью потерять оплату за день.
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