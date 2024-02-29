Подсчитана доля россиян, которая никогда не задерживается на работе

Большинство россиян (72%) регулярно задерживаются на работе, а 28% всегда уходят вовремя даже в случае появления срочных задач. Об этом свидетельствуют результаты опроса, которые публикует RT.

Согласно данным исследования, на рабочем месте допоздна задерживаются один-два раза в квартал 20% опрошенных, 18% — до двух раз в месяц, а 16% — пару раз за неделю. Ещё 18% участников опроса задерживаются почти каждый день, а 28% респондентов всегда уходят с работы вовремя, говорится в результатах опроса "Работы.ру". 43% респондентов заявили, что задержки связаны с появлением важных задач в последние минуты рабочего дня.

"Столько же опрошенных (43%) утверждают, что им сложно закончить работу вовремя ввиду закрытия квартала или года, а 36% участников исследования не успевают выполнить все задачи в течение дня", — отметили аналитики.

Ещё 10% россиян заявили, что им проще даётся работа, когда коллеги уходят домой, ещё 10% доделывают работу за коллегами, а 6% респондентов не могут уйти вовремя домой, пока руководитель присутствует в офисе. В опросе принимали участие более 3,6 тысячи человек.