Психотерапевт подсказала, как спокойно вернуться к работе после отпуска

Планирование следующего отпуска является эффективным способом для возвращения к рабочим обязанностям после отдыха. Психотерапевт Ирина Крашкина пояснила, мысль о грядущем отпуске может стать отличной мотивацией для поддержания интереса к текущей работе и сохранения качества жизни.

"Выход на работу должен восприниматься как шаг к улучшению жизни и подготовке к следующему отдыху," — пояснила психотерапевт из клиники академика Ройтберга в АО "Медицина" в беседе с РИАМО.

Она подчеркнула, что важно понимать: работа не только материальна, но и предоставляет возможность обеспечить себе интересный отпуск в будущем. Это осознание может стать стимулом для продуктивной работы.

Кроме того, психотерапевт отметила, что, по её мнению, выход в середине недели может быть менее стрессовым, так как короткая неделя способствует постепенному вхождению в рабочий ритм.