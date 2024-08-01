Психотерапевт подсказала, как спокойно вернуться к работе после отпуска
Психотерапевт Крашкина: Планирование нового отпуска поможет вернуться к работе
По словам эксперта, планирование отпуска стимулирует как можно более активно вернуться в работу. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic
Планирование следующего отпуска является эффективным способом для возвращения к рабочим обязанностям после отдыха. Психотерапевт Ирина Крашкина пояснила, мысль о грядущем отпуске может стать отличной мотивацией для поддержания интереса к текущей работе и сохранения качества жизни.
"Выход на работу должен восприниматься как шаг к улучшению жизни и подготовке к следующему отдыху," — пояснила психотерапевт из клиники академика Ройтберга в АО "Медицина" в беседе с РИАМО.
Она подчеркнула, что важно понимать: работа не только материальна, но и предоставляет возможность обеспечить себе интересный отпуск в будущем. Это осознание может стать стимулом для продуктивной работы.
Кроме того, психотерапевт отметила, что, по её мнению, выход в середине недели может быть менее стрессовым, так как короткая неделя способствует постепенному вхождению в рабочий ритм.
Ранее опрос показал, что россиянам для полноценной перезагрузки требуется в среднем 22 дня отпуска за полгода. Женщины в Москве и Московской области считают, что им достаточно 21 дня, а мужчины — 19 дней. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области женщины назвали оптимальной продолжительность в 22 дня, мужчины — 23 дня.