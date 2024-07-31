Россияне назвали оптимальную длину отпуска для перезагрузки

Отпуск является долгожданным событием в жизни каждого работающего россиянина. При этом многим гражданам не хватает нескольких дней, чтобы прийти в себя и восстановить силы. Life.ru выяснил, сколько россиянам нужно дней отпуска для перезагрузки.

В среднем для перезагрузки россиянам нужно 22 дня отдыха за полгода. Фото © Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages.com - Yuri A

Согласно результатам исследования сервиса "Работа.ру", оказавшимся в распоряжении Life.ru, женщинам в Москве и Московской области для этих целей нужен 21 день, а вот мужчины могут обойтись и 19 днями. Опрошенные в Санкт-Петербурге и Ленинградской области представительницы слабой половины человечества заявили, что им понадобится 22 дня, а мужчинам — 23 дня. Таким образом, в среднем для перезагрузки им нужно 22 дня отдыха за полгода.

Больше всего дней для перезагрузки необходимо жителям Нижегородской области — 28 дней (мужчины — 45 дней, женщины — 17 дней). Проживающие в Свердловской и Ростовской областях, а также в Краснодарском крае респонденты остановились на 18 днях.

Россияне "перезагружаются", общаясь с родными и близкими. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ORION PRODUCTION

В то же время 56% россиян сообщили, что "перезагружаются", общаясь с родными и близкими, а также прогуливаясь на свежем воздухе. Для этих целей 53% жителей нашей страны используют путешествия.

Ещё 38% смотрят сериалы, фильмы и занимаются своим хобби. На 4% меньше опрошенных отметили, что читают книги. Помимо того, 23% занимаются готовкой, 22% проводят время с любимым питомцем, 19% занимаются спортом, а 17% и 15% респондентов сообщили, что занимаются творчеством и играют в игры соответственно.