Россиян ждёт восемь дней отдыха на майских и 11 дней на новогодних праздниках

Россиян в 2025 году ждёт 11 дней отдыха на новогодних праздниках и больше недели на майских. Об утверждённых праздничных днях сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

"Ежегодно правительством утверждается перенос выходных дней, совпадающих с праздничными. Такие переносы позволяют оптимальным образом использовать эти дни, продлевать некоторые праздники. Так, например, выпавшие на выходные дни новогодние каникулы прибавляются к другим праздничным дням", — говорит глава Минтруда Антон Котяков.

Календарь выходных и праздничных дней на 2025 год. Фото © Telegram / Минтруд России

Таким образом, в следующем году в России планируются следующие выходные дни: с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025-го;

с 22 по 23 февраля;

с 8 по 9 марта;

с 1 по 4 мая;

с 8 по 11 мая;

с 12 по 15 июня;

с 2 по 4 ноября;

с 31 декабря 2025 года по 8 января 2026-го.