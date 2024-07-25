Россиян ждёт восемь дней отдыха на майских и 11 дней на новогодних праздниках
Россиян в 2025 году ждёт 11 дней отдыха на новогодних праздниках и больше недели на майских. Об утверждённых праздничных днях сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.
"Ежегодно правительством утверждается перенос выходных дней, совпадающих с праздничными. Такие переносы позволяют оптимальным образом использовать эти дни, продлевать некоторые праздники. Так, например, выпавшие на выходные дни новогодние каникулы прибавляются к другим праздничным дням", — говорит глава Минтруда Антон Котяков.
Календарь выходных и праздничных дней на 2025 год. Фото © Telegram / Минтруд России
Таким образом, в следующем году в России планируются следующие выходные дни:
- с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025-го;
- с 22 по 23 февраля;
- с 8 по 9 марта;
- с 1 по 4 мая;
- с 8 по 11 мая;
- с 12 по 15 июня;
- с 2 по 4 ноября;
- с 31 декабря 2025 года по 8 января 2026-го.
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