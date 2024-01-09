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9 января, 17:06

Праздник каждый день: Психолог объяснила, как побороть эмоциональный откат после длинных выходных

Эксперт Кес: Постепенный выход из праздничного режима поможет в борьбе с унынием

После бурных праздников может возникнуть чувство эмоционального отката. Как с ним бороться, объяснила психолог Екатерина Кес.

По словам эксперта, существует много биологических причин, из-за которых трудно влиться в рабочий режим. В частности, проблемы могут возникнуть из-за переедания высококалорийной пищи, употребления большого количества алкоголя, нарушения режима сна и бодрствования. Есть ещё и психологические факторы.

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"Мы очень долго готовимся к этому празднику и очень много ожидаем от него. Это наша культурная история, нам кажется, что с Новым годом приходят чудеса, какое-то волшебство. Наступит Новый год — и всё изменится. Даже будучи взрослыми, мы очень в это верим. Потом мы понимаем, что ничего не изменилось. Мы придаём слишком большое значение календарной смене года", подчеркнула психолог в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург".

По её словам, необходимо научиться создавать самому небольшие праздники каждый день. Так, например, рекомендуется не разбирать ёлку сразу, продолжать сервировать стол, употреблять пищу из красивой посуды. Кес пояснила, что это большое искусство — уметь наполнять будничную жизнь приятными событиями.

Вместе с этим психолог напомнила, что и детям необходимо постепенно вливаться в учебный режим. Для этого эксперт советует отложить посещение секций на какое-то время и сфокусироваться на школьной программе.

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А ранее россиянам объяснили, что после праздников следует размеренно подумать о необходимых вещах и предметах для работы, чтобы лучше войти в режим. Для этого рекомендуется отложить другие дела, собрать и погладить офисную одежду, найти документы и спрятанную в закрома канцелярию.

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Дарья Нарыкова
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