Володин категорично ответил Life.ru, отпустит ли депутатов в отпуск

Депутаты Государственной думы продолжают работу, а отпусков у них нет. Об этом в беседе с Life.ru заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Володин заявил, что у депутатов Госдумы нет отпусков. Видео © Life.ru

Комментируя заключительное заседание весенней сессии этого года, которое проходит в среду, 31 июля, председатель Госдумы отметил, что у депутатов нет отпусков.