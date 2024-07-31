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31 июля, 09:26

Володин категорично ответил Life.ru, отпустит ли депутатов в отпуск

Спикер Госдумы Володин заявил, что у депутатов нет отпусков

Председатель Госдумы Вячеслав Володин. Обложка © VK / Государственная Дума

Председатель Госдумы Вячеслав Володин. Обложка © VK / Государственная Дума

Депутаты Государственной думы продолжают работу, а отпусков у них нет. Об этом в беседе с Life.ru заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Володин заявил, что у депутатов Госдумы нет отпусков. Видео © Life.ru

Комментируя заключительное заседание весенней сессии этого года, которое проходит в среду, 31 июля, председатель Госдумы отметил, что у депутатов нет отпусков.

Ждут пчёлы, новые регионы и Херсонес: Life.ru разведал, где и как проведут отпуск депутаты Госдумы
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Напомним, 31 июля Госдума завершает весеннюю сессию. На последнем заседании депутаты традиционно подводят итоги работы за полгода. Сегодня парламентарии также планируют рассмотреть проект о воинской обязанности для новых граждан.

Александр Юнашев
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