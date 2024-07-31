Володин категорично ответил Life.ru, отпустит ли депутатов в отпуск
Спикер Госдумы Володин заявил, что у депутатов нет отпусков
Председатель Госдумы Вячеслав Володин. Обложка © VK / Государственная Дума
Депутаты Государственной думы продолжают работу, а отпусков у них нет. Об этом в беседе с Life.ru заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Володин заявил, что у депутатов Госдумы нет отпусков. Видео © Life.ru
Комментируя заключительное заседание весенней сессии этого года, которое проходит в среду, 31 июля, председатель Госдумы отметил, что у депутатов нет отпусков.
Напомним, 31 июля Госдума завершает весеннюю сессию. На последнем заседании депутаты традиционно подводят итоги работы за полгода. Сегодня парламентарии также планируют рассмотреть проект о воинской обязанности для новых граждан.