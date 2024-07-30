Ждут пчёлы, новые регионы и Херсонес: Life.ru разведал, где и как проведут отпуск депутаты Госдумы

Позиция председателя Государственной Думы Вячеслава Володина давно известна: у депутатов отпусков нет, а тот, кто не следует этому принципу, перестаёт быть депутатом. Парламентарии с этим, конечно, считаются, но 5 августа весенняя сессия закончится, и у народных депутатов будет перерыв около месяца, когда пленарных заседаний проводится не будет, а значит, появится время, которое можно уделить себе, семье, а, может, и махнуть в небольшое путешествие. Life.ru разведал, чем депутаты займутся на каникулах, хотя и в стенах Думы это слово под запретом.

Председатель КПРФ Геннадий Зюганов будет мотаться по России, и первым делом, съездит на родину — в Орловскую область. Хочет, чтобы визит совпал с годовщиной освобождения Белгорода и Орла от фашистских захватчиков. Параллельно будет вести внутрипартийную работу, готовиться к сентябрским выборам в Единый день голосования, а ещё — традиционно заглянет к пчёлам. Пасека Зюганова находится в Орловской области, в Спасском-Лутовиново.

Зюганов посвятит летний отпуск подготовке к выборам и пчёлам. Видео © Life.ru

"На пасеку — обязательно, там пчёлы уже наносили медку, они зовут, говорят: "Приезжай, угостим", — поведал корреспонденту Life.ru Геннадий Андреевич.

А вот у его соратницы по партии Нины Останиной настроение в преддверии отпуска исключительно рабочее. Памятуя о том, что председатель Госдумы наложил мораторий на слово "отпуск", глава комитета Госдумы по защите семьи и сама отказалась от всех неформальных планов, и нашла увлекательное занятие всем сотрудникам своего аппарата.

Нина Останина в августе не отдыхает, и другим не даст. Видео © Life.ru

"Я предложила подвести предварительные итоги организации летней оздоровительной кампании в связи с многочисленными случаями массового отравления детей, невозможности для детей отдохнуть. Володин меня поддержал и предложил в середине августа провести расширенное заседание совета, чем и объясняется мой отказ от отпуска и каникунл, в том числе и для всех сотрудников моего аппарата", — рассказала Останина.

Большое рабочее турне в планах у председателя Комитета по охране здоровья, депутата Госдумы Бадмы Башанкаева. Калмыкия, Волгоград, Ставропольский край и другие южные регионы ждут его визита, где они осмотрит состояние местных больниц и поприсутствует на октрытии новых учреждений, Ну, а если руководство Думы одобрит, то Башанкаев надеется этим летом воплотить свою голубую мечту.

Башанкаев мечтает побывать этим летом в новых регионах России. Видео © Life.ru

"Постараюсь поехать в наши исторические регионы. Там медицина ждёт, людям надо посоветовать, направить", — рассказал собеседник Life.ru.

Похоже, что помочить ноги в море этим летом получится только у замруководителя Фракции "Единой России" в Государственной Думе Евгения Ревенко. Он избрал путь на Крым, но перед этим заедет в Омск на Кубок России по марафону, встретится с избирателями в Воронежской области, подведет итоги партийной акции "Собери ребёнка в школу", в ходе которой депутаты закупают канцелярские принадлежности и другие полезные товары для ребят из малоимущих семей и детей участников СВО.

Ревенко в августе соберёт в школу детей из малоимущих семей и рванёт в Крым. Видео © Life.ru