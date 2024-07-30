Усатый лазутчик: Life.ru снял на видео огромного американского таракана в Госдуме

Гигантского таракана встретили журналисты во вторник, 30 июля, в Госдуме. Корреспондент Life.ru снял непрошенного гостя на видео.

Гигантского таракана встретили журналисты в Госдуме. Видео © Life.ru

На записи видно, как огромное усатое насекомое ползает по полу и стенам мимо изумлённых журналистов. Кто-то за кадром настаивает, что это вовсе не таракан, а какой-то жук. В конце ролика усач падает на пол, и его предлагают убить, но печальная участь насекомое в итоге миновала.

По мнению экспертов, это был один из крупнейших тараканов мира — американский таракан (Periplaneta americana). Его длина составляет 5 см, а вместе с усами — 9 см. Обитают такие во всех частях света, за исключением самых северных областей. При этом людей "американцы" не боятся.

К слову, крупногабаритные насекомые водятся в Москве давно, в том числе и в домах сталинской постройки. А два года назад в столице появились шипящие мадагаскарские тараканы.