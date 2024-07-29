Без "химии": Россиянам назвали два эффективных метода борьбы с тараканами

Самыми неприятными гостями в квартире могут оказаться тараканы. Каждый, у кого они были, знает, как непросто избавиться от этих насекомых. Зачастую люди сразу бегут в магазин и покупают дорогостоящую химию, однако справиться с напастью можно и при помощи народных средств, заявил биолог-энтомолог Роман Хряпин в интервью "Москве 24".

Специалист предупредил, что больше всего тараканы любят грязные места, такие как санузлы, канализация и мусоропроводы. Всё, что прилипает к их лапкам, автоматически попадает на еду, постель и в целом в жилище. Избавиться от разносчиков заразы поможет самодельная приманка. Однако нужно набраться терпения — результат будет небыстрым.

"Можно накатать шарики с картошкой, яйцом и борной кислотой либо с тетраборатом натрия и разместить их в качестве приманки в местах, где бывают тараканы. Это недорого, но довольно долго. Поражение насекомых будет происходить в течение недели-двух", — заявил биолог-энтомолог.

Также можно изготовить клейкие ловушки. Для этого надо намазать подложки клеем, который долго сохнет. Тараканы не смогут вырваться из такой западни. Тем не менее эксперт порекомендовал не сбрасывать со счетов покупные средства, которые могут дать результат гораздо быстрее.