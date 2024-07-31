Госдума 31 июля рассмотрит проект о воинской обязанности для новых граждан

Депутаты Государственной думы рассмотрят законопроект об обязательной воинской обязанности для лиц, приобретающих гражданство РФ. Он был внесён группой парламентариев во главе со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным.

"Настоящий законопроект разработан в рамках работы Комиссии Государственной думы по вопросам миграционной политики и направлен на обязательное исполнение "новыми гражданами" России конституционной обязанности по защите Отечества", — говорится в пояснительной записке.

Соответствующие изменения предлагают внести в закон "О гражданстве РФ". Согласно инициативе, неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учет может стать основанием для прекращения подданства. Также указано, что органы внутренних дел будут обязаны предоставлять в реестр воинского учёта сведения о мужчинах перед приведением их к присяге российского гражданина.

Законопроект в целом могут принять на ближайшем пленарном заседании Государственной думы, которое состоится 31 июля.