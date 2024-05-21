МВД предложило разрешить лишённым гражданства оставаться в РФ до трёх месяцев

Власти России планируют закрепить сроки пребывания в стране лиц, лишённых гражданства. Соответствующий законопроект, разработанный МВД, уже одобрило правительство. Поправки разрешают лишившимся гражданства оставаться в РФ от 15 до 90 дней в зависимости от ситуации, сообщает газета "Известия" со ссылкой на документ.

По данным издания, законопроект также предусматривает упрощенный порядок выдачи вида на жительство (ВНЖ) тем, кто имеет родственников, постоянно проживающих на территориях, находившихся в составе Российской империи или СССР. По словам председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева, поправки стали необходимы после вступления в силу закона "О гражданстве Российской Федерации" в октябре прошлого года.

"Законопроект предусматривает переходные положения для лиц, у которых прекращено гражданство РФ или в отношении которых отменено решение о его приобретении. Пока же эти люди находятся в России с неурегулированным правовым статусом", — пояснил юрист.

В Уголовном кодексе есть более 60 статей, по которым могут лишить гражданства. Среди них в том числе тяжкие преступления, действия, угрожающие национальной безопасности, а также дискредитация вооружённых сил. При этом норма распространяется только на лиц, которые приобрели гражданство РФ не по рождению.

Законопроект согласован с МИД, Минтрудом и Минэкономразвития, уточняют журналисты.