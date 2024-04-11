Дума рассмотрит закон о лишении приобретённого гражданства за нарушение присяги 11 апреля, 11:17 Иностранцев хотят начать лишать гражданства РФ за нарушение присяги. Обложка © Ura.ru / TASS

Госдума рассмотрит законопроект, который разрешает лишать приобретённого гражданства РФ в случае нарушения присяги. Текст документа появился в думской электронной базе.

Авторами законопроекта стали депутаты ГД РФ Михаил Матвеев, Олег Нилов, Михаил Делягин и Сергей Обухов. Как говорится в пояснительной записке, сегодня сложилась ситуация, когда иностранцы получают российский паспорт ради социальных льгот, хорошего образования, бесплатной медицины, но совсем не понимают, что гражданство другой страны накладывает на них определённые обязательства.

Депутаты добавили, что в Россию ежегодно едут за нашим гражданством сотни тысяч жителей Ближнего зарубежья, которые часто заведомо знают, что не собираются жить по российским порядкам. Законопроект предлагает изменить формулировку присяги, чтобы иностранец понимал, что может лишиться российского паспорта.

"И если я нарушу обязательства этой моей присяги, то пусть меня постигнет суровая кара закона, вплоть до прекращения гражданства РФ", — предлагается дополнить присягу такой фразой.

Ранее сообщалось, что в Госдуме рассмотрят законопроект, который вводит ряд требований в отношении иностранцев или лиц без гражданства при заключении брака или установлении отцовства. Таким образом депутаты хотят отсечь попытки приезжих заключить фиктивный брак ради гражданства.

Авторы Татьяна Миссуми