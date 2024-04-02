ЕР намерена лишить возможности заключать фиктивные браки ради гражданства

В Госдуме рассмотрят законопроект, который вводит ряд требований в отношении иностранцев или лиц без гражданства при заключении брака или установлении отцовства. Об этом сообщили в пресс-службе партии "Единая Россия".

Согласно предложенной инициативе, иностранцам хотят выдавать разрешение в упрощённом порядке на временное пребывание в РФ по истечении двух лет с даты регистрации брака. Уточняется, что необходимо будет в суде подтвердить факт совместного проживания для получения вида на жительство.

"Процедура, которая позволяет сегодня манипулировать фиктивными браками и которой пользуются недобросовестные люди, в проекте закона полностью аннулируется", — указал первый зампредседателя Комитета по делам СНГ Виктор Водолацкий перед пленарным заседанием.

Авторы законопроекта — глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, его первый заместитель Ирина Рукавишникова, зампред Комитета СФ по обороне и безопасности Юрий Валяев и депутат Госдумы Виктор Водолацкий. Рассмотреть инициативу в первом чтении должны были сегодня, но перенесли на 9 апреля.