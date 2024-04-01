В Госдуме предложили провести ревизию выданных за последние 10 лет паспортов
RT: В ГД призвали проверить законность выданных за последние 10 лет паспортов РФ
Паспорт РФ. Обложка © АГН "Москва" / Андрей Любимов
В России предложили провести проверку выдачи паспортов РФ иностранцам за последние десять лет. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Иван Сухарев. В своём обращении к первому вице-премьеру правительства страны Андрею Белоусову парламентарий заявил о необходимости проверить соблюдение законных условий при выдаче российского гражданства.
По словам депутата, есть граждане, которые получают гражданство РФ с нарушением миграционного законодательства и в дальнейшем связывают свою жизнь с криминалом.
"В целях обеспечения национальной безопасности прошу вас поручить провести полноценную проверку паспортов Российской Федерации, выданных лицам, принятым в гражданство Российской Федерации, за последние десять лет", — приводит RT слова депутата.
Сухарев добавил, что в случае выявления нарушений нужно рассмотреть возможность отмены решения о принятии в гражданство, а также привлечь к ответственности должностных лиц, причастных к незаконной выдаче документа.
А ранее Life.ru писал, что в Москве завершилось расследование дела в отношении двух организаторов и десяти участников преступного сообщества о фиктивной постановке мигрантов на учёт. Фигуранты организовали работу хостелов на территории Москвы и Подмосковья, где проводили массовую фиктивную постановку на миграционный учёт иностранцев, в том числе нелегально находящихся в стране.