В Госдуме предложили провести ревизию выданных за последние 10 лет паспортов

В России предложили провести проверку выдачи паспортов РФ иностранцам за последние десять лет. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Иван Сухарев. В своём обращении к первому вице-премьеру правительства страны Андрею Белоусову парламентарий заявил о необходимости проверить соблюдение законных условий при выдаче российского гражданства.

По словам депутата, есть граждане, которые получают гражданство РФ с нарушением миграционного законодательства и в дальнейшем связывают свою жизнь с криминалом.

"В целях обеспечения национальной безопасности прошу вас поручить провести полноценную проверку паспортов Российской Федерации, выданных лицам, принятым в гражданство Российской Федерации, за последние десять лет", — приводит RT слова депутата.

Сухарев добавил, что в случае выявления нарушений нужно рассмотреть возможность отмены решения о принятии в гражданство, а также привлечь к ответственности должностных лиц, причастных к незаконной выдаче документа.