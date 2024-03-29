В Москве завершилось расследование дела о фиктивной постановке мигрантов на учёт

Обвинения в организации преступного сообщества, незаконной миграции и превышении должностных полномочий предъявлены двум организаторам и десяти участникам преступной схемы, которые с 2019 по 2022 год в хостелах Москвы и Подмосковья осуществляли массовую фиктивную постановку на миграционный учёт иностранных граждан, в том числе находившихся на территории нашей страны незаконно. Кроме того, подельники изготавливали документы для иностранцев, в частности миграционные карты с отметками о пересечении госграницы без фактического выезда с территории России, тем самым легализуя граждан, даже причастных к совершению преступлений.