В Москве завершилось расследование дела о фиктивной постановке мигрантов на учёт
В Москве завершили расследование уголовного дела в отношении преступного сообщества, занимавшегося фиктивной постановкой иностранцев на миграционный учёт. Об этом сообщили в ГСУ СКР по столице.
"Преступная деятельность фигурантов осуществлялась под покровительством руководителей и должностных лиц ОВМ ОМВД России по району Западное Дегунино города Москвы", — написала пресс-служба ведомства в официальном телеграм-канале.
Обвинения в организации преступного сообщества, незаконной миграции и превышении должностных полномочий предъявлены двум организаторам и десяти участникам преступной схемы, которые с 2019 по 2022 год в хостелах Москвы и Подмосковья осуществляли массовую фиктивную постановку на миграционный учёт иностранных граждан, в том числе находившихся на территории нашей страны незаконно. Кроме того, подельники изготавливали документы для иностранцев, в частности миграционные карты с отметками о пересечении госграницы без фактического выезда с территории России, тем самым легализуя граждан, даже причастных к совершению преступлений.
Уголовное дело в отношении четырёх членов преступного сообщества, объявленных в федеральный розыск, выделено в отдельное производство. Все материалы переданы в суд.
Ранее Life.ru писал о проверках на складе Wildberries в Электростали. Полиция и Росгвардия искали мигрантов, нарушивших правила пребывания в России. После этого в пресс-службе маркетплейса заявили, что 38 человек должны уточнить свои данные. Такие же проверки ожидаются на всех крупных складах и в сортировочных центрах Wildberries в Подмосковье.
ТАСС / Сергей Бобылев