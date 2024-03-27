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27 марта, 13:30

В Wildberries раскрыли итоги рейда по поиску мигрантов-нелегалов на складе в Электростали

Wildberries: После проверки на складе в Электростали 38 человек уточнят данные

На складе Wildberries в подмосковной Электростали закончилась проверка документов. Об этом днём в среду, 27 марта, заявили в пресс-службе маркетплейса.

Рейд на складе Wildberries в Электростали. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

"Проверка документов в рамках работы правоохранительных органов на складе в Электростали закончена. 38 исполнителей склада пройдут дополнительную проверку для уточнения данных в правоохранительных органах", — отметили там.

В компании уточнили, что другие сотрудники вернулись к работе и сейчас склад функционирует как прежде.

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Напомним, силовики пришли с проверкой на склад Wildberries в Электростали днём в среду. Полиция и Росгвардия искали мигрантов, нарушивших правила пребывания в России. При этом такие же проверки, вслед за объектом в Электростали, ожидаются на всех крупных складах и в сортировочных центрах Wildberries в Подмосковье.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Никита Осипов
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