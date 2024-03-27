В Wildberries раскрыли итоги рейда по поиску мигрантов-нелегалов на складе в Электростали

На складе Wildberries в подмосковной Электростали закончилась проверка документов. Об этом днём в среду, 27 марта, заявили в пресс-службе маркетплейса.

Рейд на складе Wildberries в Электростали. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

"Проверка документов в рамках работы правоохранительных органов на складе в Электростали закончена. 38 исполнителей склада пройдут дополнительную проверку для уточнения данных в правоохранительных органах", — отметили там.