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27 марта, 09:06

Масштабный рейд на складе Wildberries в Электростали: Ищут мигрантов-нелегалов

SHOT ПРОВЕРКА: В Электростали задержаны более 10 сотрудников склада Wildberries

Масштабный рейд проходит на складах Wildberries в Электростали. Обложка © SHOT ПРОВЕРКА

Масштабный рейд проходит на складах Wildberries в Электростали. Обложка © SHOT ПРОВЕРКА

В подмосковной Электростали задержано более десяти сотрудников склада маркетплейса Wildberries. По данным SHOT ПРОВЕРКИ, прямо сейчас там проходит масштабный рейд полиции и Росгвардии — ищут нарушивших правила пребывания в России мигрантов.

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Напомним, что в феврале на этот склад уже приезжали силовики, когда около 200 сотрудников Wildberries устроили массовую драку с охраной. 13 самых активных участников конфликта задержали и доставили в отделение полиции.

Марина Калегина
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