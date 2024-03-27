Масштабный рейд на складе Wildberries в Электростали: Ищут мигрантов-нелегалов
SHOT ПРОВЕРКА: В Электростали задержаны более 10 сотрудников склада Wildberries
Масштабный рейд проходит на складах Wildberries в Электростали. Обложка © SHOT ПРОВЕРКА
В подмосковной Электростали задержано более десяти сотрудников склада маркетплейса Wildberries. По данным SHOT ПРОВЕРКИ, прямо сейчас там проходит масштабный рейд полиции и Росгвардии — ищут нарушивших правила пребывания в России мигрантов.
Напомним, что в феврале на этот склад уже приезжали силовики, когда около 200 сотрудников Wildberries устроили массовую драку с охраной. 13 самых активных участников конфликта задержали и доставили в отделение полиции.