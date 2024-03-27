На всех крупных складах Wildberries в Подмосковье ожидаются рейды по поиску нелегалов и уклонистов
SHOT ПРОВЕРКА: Силовики проверят все крупные склады Wildberries в Подмосковье
На всех крупных складах и в сортировочных центрах Wildberries в Московской области, вслед за объектом в Электростали, в ближайшее время ожидаются проверки. Об этом пишет SHOT ПРОВЕРКА со ссылкой на источник.
Рейд на складе Wildberries в Электростали. Видео © SHOT ПРОВЕРКА
Силовики и сотрудники военкоматов будут искать нелегальных мигрантов и уклонистов от прохождения срочной службы в армии. На видео — один их таких рейдов.
Напомним, 27 марта силовики нагрянули с проверкой на склад Wildberries в подмосковной Электростали. По данным Life.ru, полиция и Росгвардия ищут мигрантов, нарушивших правила пребывания в России.
Агентство "Москва" / Денис Воронин