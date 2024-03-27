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27 марта, 09:33

На всех крупных складах Wildberries в Подмосковье ожидаются рейды по поиску нелегалов и уклонистов

SHOT ПРОВЕРКА: Силовики проверят все крупные склады Wildberries в Подмосковье

На всех крупных складах и в сортировочных центрах Wildberries в Московской области, вслед за объектом в Электростали, в ближайшее время ожидаются проверки. Об этом пишет SHOT ПРОВЕРКА со ссылкой на источник.

Рейд на складе Wildberries в Электростали. Видео © SHOT ПРОВЕРКА

Силовики и сотрудники военкоматов будут искать нелегальных мигрантов и уклонистов от прохождения срочной службы в армии. На видео — один их таких рейдов.

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Напомним, 27 марта силовики нагрянули с проверкой на склад Wildberries в подмосковной Электростали. По данным Life.ru, полиция и Росгвардия ищут мигрантов, нарушивших правила пребывания в России.

Обложка ©

Агентство "Москва" / Денис Воронин

Матвей Константинов
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