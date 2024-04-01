Пескову неизвестно о решении создать в России новое миграционное ведомство

В России не было никаких официальных решений насчёт создания нового ведомства по межнациональной и миграционной политике. Об этом заявил журналистам в понедельник, 1 апреля, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Мне неизвестно о том, чтобы здесь принимались какие-то решения. И, как вы знаете, никем они официально не озвучивались", — сказал представитель Кремля.