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1 апреля, 09:52

Пескову неизвестно о решении создать в России новое миграционное ведомство

В России не было никаких официальных решений насчёт создания нового ведомства по межнациональной и миграционной политике. Об этом заявил журналистам в понедельник, 1 апреля, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Мне неизвестно о том, чтобы здесь принимались какие-то решения. И, как вы знаете, никем они официально не озвучивались", сказал представитель Кремля.

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О том, что власти обсуждают создание нового ведомства, которое должно отвечать за межнациональную и миграционную политику, "Ведомостям" сказали пять источников: три источника, близких к Администрации Президента (АП), и два — близких к правительству. Предполагается, что новое ведомство будет напрямую подчиняться президенту.

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АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин

Марина Калегина
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