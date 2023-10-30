Иностранцам, вступившим в брак с россиянами, предложили давать РВП только через два года

Право на получение временного проживания в России вне правительственной квоты хотят давать иностранцам лишь после двух лет брака с гражданами РФ. С такой инициативой выступил замглавы оборонного комитета Совфеда Юрий Валяев, подготовив соответствующий законопроект.

"Двухлетний период нахождения в браке иностранного гражданина с гражданином Российской Федерации для получения права на проживание на данном этапе представляется достаточным. Потребуется ли его изменение, можно будет определить только по итогам мониторинга реализации соответствующей нормы", — приводит его слова РИА "Новости".

Брак с россиянами — один из самых простых и востребованных оснований получения законного миграционного статуса, поэтому многие иностранцы прибегают к ухищрениям и идут в загс без истинных намерений по созданию семьи, указал Валяев. По его данным, за два предыдущих года около трети решений о выдаче РВП было принято именно в связи с браком, а за девять месяцев 2023-го — около 40%.

Между тем если брак будет признан судом недействительным, в том числе из-за фиктивности, то выданные документы и разрешения аннулируются. Так, за период с 2021 по 2022 год было аннулировано 182 и 364 разрешительных документа. А в этом году миграционный статус потеряли 272 иностранца, заключивших фиктивные браки.